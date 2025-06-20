Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ölüm ve ölüm nedenleri verilerine göre 2024 yılında Van’da 3 bin 284 kişi öldü. Bu ölümlerin bin 858 erkek, bin 426 kadın oldu. Van'da 2024 yılında gerçekleşen ölümlerin 668'i tümör kaynaklı gerçekleşti. Bu verilere göre tümör kaynaklı ölümler toplam ölümler içinde yaklaşık yüzde 20,34'lük bir orana sahip oldu.

Van, iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin yüksek olduğu dördüncü il olarak da dikkat çekti!

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara, yüzde 20,3 ile Van izledi.

Van’da iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler 2021 yılında 643, 2022 yılında 597, 2023 yılında 693, 2024 yılında ise 668 olarak gerçekleşti. Van’da dört yılda bu hastalıktan kaynaklı toplam ölüm 2 bin 601 olarak gerçekleşti.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Şanlıurfa, yüzde 11,0 ile Çorum, yüzde 11,4 ile Şırnak izledi.

2024 yılında Van’da kaba ölüm hızı binde 2,9 oldu. Van’da bu dönemde, dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölüm oranı yüzde 29,9 oldu. Bu veriye göre Van, dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin gerçekleştiği en düşük 2’nci il oldu.