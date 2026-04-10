Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışı ödemelerin önüne geçmek amacıyla önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Araç satışlarında uygulanan “güvenli ödeme sistemi”, artık taşınmaz satışlarında da zorunlu hale geliyor.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 TEMMUZ 2026

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin başlangıç tarihi daha önce 1 Mayıs olarak açıklanmıştı.

Ancak teknik altyapı çalışmaları ve hazırlık süreci nedeniyle uygulamanın 1 Temmuz 2026’da devreye alınacağı duyuruldu.

Gerekli görülmesi halinde sürenin üç aya kadar uzatılabileceği de kaydedildi.

TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, sistemin sorunsuz işlemesi için teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaştıktan sonra para doğrudan satıcıya aktarılmayacak.

Ödeme, güvenli sistem hesabına yatırılacak ve tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.

İşlem tamamlandığında para satıcıya aktarılacak, satış gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek.