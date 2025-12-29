Van Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde bulunan resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretimin durdurulduğu bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kamu çalışanı annelerin de söz konusu günde idari izinli olacağı ifade edildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

“Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır.”