Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek icra ettiği faaliyette, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetim faaliyeti icra edildi. Denetimler kapsamında; servis araçlarının ruhsat, sigorta ve çalışma izin belgeleri kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri, emniyet kemerleri ve okul servis işaretlemeleri incelendi. Şoförlerin ehliyet, belge ve alkol kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, taşıma kapasitesine uygunluk ve öğrenci iniş-biniş güvenliğinin yanı sıra araçların kış lastiği kullanımı ve lastik diş derinlikleri kontrol edildi.

Kaynak: İHA