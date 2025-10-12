Van 31 Nolu Umum Servis Araçları Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, Van Kulu İlkokulu önünde okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna dikkat çekilerek, okul önünde yola servis araçlarının rahat yanaşabilmesi için cep yapılması talep edildi.

Talep değerlendirilerek olumlu karşılandı ve belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu okul önüne servis araçları için özel bir cep oluşturuldu. Ancak bu kez de yeni bir sorun ortaya çıktı.

“SERVİS ARAÇLARI İÇİN AYRILAN ALANA, SİVİL ARAÇLAR PARK EDİYOR”

Van 31 Nolu Umum Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Mümtaz Atacan, yaşanan sıkıntı hakkında konuştu. Atacan, “Yetkililere okul önüne cep yapılması talebimizi ilettik. Sağ olsunlar ilgilendiler, kısa sürede yaptılar. Servisçi arkadaşlarımız adına memnun olduk. Ancak şimdi servis araçları için ayrılan alan, sivil araçlarla kapatıldı. Servis araçları için ayrılan bölüm dolunca araçlarımız yeniden caddede kalıyor ve okul saatlerinde trafik sıkışıklığı tekrar yaşanıyor. Yetkililerden okul önüne uyarı levhaları yerleştirilmesini veya farklı bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz.” dedi.

“UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLMELİ”

Yetkililere bir çağrı da servisçiler tarafından geldi. Servisçiler; “Belediye bizler için yer yaptı ama hemen ardından sivil araçlar park etmeye başladı. Bu nedenle cep yerine caddede kalıyoruz ve trafik tıkanıyor. Vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını ve uyarı levhalarının bir an önce yerleştirilmesini istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.