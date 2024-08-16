Van'da, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, raflarda çocukların sağlığını tehlikeye atan ürünlerle karşılaştı!

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Müdür Derya Ayaydın'ın önderliğinde, özellikle çocukların kullanacağı okul malzemeleri üzerinde titizlikle durdu. Bu ekipler, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan kırtasiyelerde, potansiyel tehlikeleri gün yüzüne çıkardı.

Denetimler, 15 Ağustos 2024 tarihinde, okulların açılmasına kısa bir süre kala gerçekleştirildi. Amaç, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlamak.

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, kırtasiye ve okul ürünleri incelendi. Özellikle okul çantaları, kıyafetler ve kitaplar mercek altına alındı.

Denetimlerde, ürünlerin etiketlerinin ve fiyatlarının doğruluğu kontrol edildi. Raf ve kasa fiyatlarının tutarlılığı gözden geçirilirken, bazı ürünlerden numuneler alınarak, sağlık açısından güvenli olup olmadıkları test edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

Çocukların güvenliği ve sağlığı her şeyden önemli! Ticaret İl Müdürlüğü, çocukların okul malzemelerinin tehlike içermediğinden emin olmak amacıyla bu denetimleri yaptı.

Van'daki kırtasiye denetimlerinde ortaya çıkan potansiyel sağlık riskleri, velileri ve öğrencileri şok etti. Okula başlamadan önce alınan bu önlemler, gelecekte daha büyük sorunların önüne geçmek için kritik önem taşıyor. Herkesin gözü, denetim sonuçlarının açıklanmasında!