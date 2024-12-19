Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde bazı alanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 3 aylığına kiraya verilecek.

Açık artırma ile 3 ay kiraya verilecek alanların 1. Etap Teleski, Kayak Odası ve kafeterya olduğu belirtilirken ihalenin 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı kaydedildi.

MUHAMMEN BEDELİ

Söz konusu alanın kiraya verilmesi için düzenlenecek olan ihalede muhammen bedel 532 bin TL, geçici teminat tutarı ise 15 bin 960 TL olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELER?

Gevaş Abalı Kayak Merkezi 1. Etap Teleski, Kayak Odası ve kafeterya ihalesine katılmak isteyenlerin belirlenen şartları yerine getirmesi ve aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor. İşte ilan detayları;

1-Nüfus cüzdanı sureti.

2-Savcılıktan alınmış iyi hal belgesi (3 aydan eski olmamak).

3-İkametgah Belgesi (3 aydan eski olmamak).

4-Tebligat için adres ve iletişim beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

5-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6-Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri ile yetki belgesi.

7-Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.

8-1. Bayan ve 2. Erkek antrenör 2. kademe Alp Disiplini antrenörlük belgesi.

9-Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe.

İHALENİN BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

İhale için başvuru yeri ve zamanı ise şöyle;

-İstekliler belgelerini zarf içinde 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tümü aslı veya noter tasdikli suret olacaktır.

-Şartnameye ilişkin bilgiler ve ihale dokümanı İl Müdürlüğü İşletmeler Şubesinde 500,00-TL. karşılığı alınacaktır. Abdurrahman Gazi Mahallesi İskele Caddesi No:/230 Tuşba/Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında görülebilir. İştirakçiler bizzat katılmak zorundadır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek.