Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 5. Etap Altyapı Genişletme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı yatırım programına alındı. Söz konusu projenin ihalesinin ise 2025 yılı Mart ayında yapılacağı kaydedildi.

“OSB’NİN GENİŞLETİLMESİ ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Van, sanayi ve üretim alanında gösterdiği başarılarla Türkiye’nin yükselen yıldızlarından biri olmaya devam ediyor. Artan firma talepleri, Van Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) mevcut kapasitesini aşmış durumda. Bu da OSB’mizin genişletilmesini artık bir zorunluluk haline getirmiştir. Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki, 63 hektarlık 5. Etap Altyapı Genişletme Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınmış olup, ihalesinin 2025 yılının Mart ayında gerçekleştirileceğinin müjdesini sizlerle paylaşıyorum” diye kaydetti.

“SON DERECE ÖNEMLİ”

İhalenin Van sanayisi için büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Türkmenoğlu; “Bu ihale, Van’ın sanayi büyüme ivmesini sürdürebilmesi ve yatırımcılar için cazibe merkezi olma konumunu güçlendirmesi açısından son derece önemlidir. Van’ımızın sanayi altyapısını güçlendirmek adına bugüne kadar attığımız adımlar, şehrimizi ekonomik anlamda ileriye taşımaktadır. Bununla birlikte, uzun süredir verdiğimiz çabaların sonucu olarak Van Gölü Küçük Sanayi Sitesi (KSS) ve Tuşba KSS projelerine 2024 yılı itibarıyla başlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

“HAK EDİŞ ÖDEMELERİ 2025 MART AYINDA”

Van Küçük Sanayi Sitesi ve Van Gölü Orta Ölçekli KSS projelerine ait hak ediş ödemelerine ilişkin de bilgi veren Milletvekili Türkmenoğlu; “Sanayi altyapımızın güçlenmesine yönelik yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz. Van Küçük Sanayi Sitesi ve Van Gölü Orta Ölçekli KSS projelerine ait hak ediş ödemelerinin 2025 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek olması, bu projelerin sürekliliği adına önemli bir adımdır. Bu projelere ayrılacak ödenekler yalnızca esnaf ve sanatkârlarımızın değil, aynı zamanda Van’ın ekonomik geleceğinin teminatıdır. Van’ın üretim ve istihdam kapasitesini artırmak, şehrimizi ekonomik anlamda bir üst lige taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyor, Van’ımıza değer katacak her bir yatırımın yakın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.