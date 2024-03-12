Seçim çalışmaları kapsamında Eminpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, anayolun genişletilmesi ve sahil yolu ile birleştirilmesi konusunda bir çalışmanın yapılacağını vurguladı.

Başkan Say, “Eminpaşa’ya değer katacak yaklaşık 20 metrelik yoldur. Eminpaşa hakikaten 100-150 yıllık bir mahalle. İstanbul’un Yeşilköyü’ne benzetirim. Bir tarafı deniz, bir tarafı havaalanı bir tarafı da ana yoldur. Yeşiliyle konumuyla şehir merkezidir. Ama yeterli hizmeti alamamıştır. Havaalanının dibinde, havaalanının şerh koyduğu bir bölüm bulunuyordu, o şerh de ortadan kaldırıldı. Ayrıca Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yanındaki sokakların da doğalgazlarını çektik, sezonun başlaması ile birlikte asfaltlarını da yapacağız” dedi.

Eminpaşa’nın çok ciddi bir ivme yakaladığını sözlerine ekleyen Başkan Say; “Malumunuz sahil yolu faaliyete geçti. Eminpaşa ana caddesini sahil yolu ile buluşturduktan sonra Eminpaşa önümüzdeki 10 yıl içerisinde Van’ın en kıymetli, en gelişmiş mahallesi haline gelecek. Şimdiden o hızı, o ivmeyi yakaladı. Bu niye oldu? İmar uygulaması, yol ile, doğalgaz ile kanalizasyon ve en önemlisi sahil yolu ve açılacak yollar ile oldu. Esas kıymetine kavuştu. İnşallah daha güzel dönemlere kavuşur. Bu noktada da biz elimizden geldiğince ne gerekiyorsa yapacağız. Ama her şey bizim elimizde değil, bazı işler de başka kurumları ilgilendiriyor onların da inşallah takipçisi olacağız ve Eminpaşa’yı hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Say, yaptığı konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin yönelttiği soruları cevaplaması ile toplantı sona erdi.