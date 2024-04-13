Son yıllarda çokça fuarın düzenlendiği Van, yeni bir fuara daha ev sahipliği yapacak. 12. Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, 18 – 21 Nisan 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

Fuar için son hazırlıklar yapılırken, söz konusu fuara İran ve Irak’tan da katılımcılar bekleniyor. 85 firmanın stant kurması öngörülen fuara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de profesyonel ziyaretçiler katılım sağlayacak.

İpekyolu Expo Fuarcılık tarafından organize edilen fuar 18 Nisan tarihinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. Fuar 21 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Fuar yetkilileri, yapı ve inşaata dair her şeyin bir arada bulunacağı fuara, ilgilileri davet etti