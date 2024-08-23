Van Büyükşehir Belediyesi bazı otobüs güzergahlarında değişikliğe gitti. Daha önce Erciş ile Muradiye ilçesi arasında ulaşım hizmeti verdiği belirtilen mor otobüsün güzergahında değişiklik yapılarak Çaldıran'ın da da eklendiği kaydedildi.

Böylece mor otobüs güzergahı Erciş, Muradiye ve Çaldıran şeklinde olacak.

Büyükşehir Belediyesinin paylaştığı bilgiye göre; 202 Nolu otobüs sabahları 07.00’de Erciş’ten Çaldıran’a hareket edecek, akşam 17.30’da da Çaldıran’dan Erciş’e dönüş yapacak.