Yaklaşık 50 yıldır Beşyol konumunda bulunan ve yakın zamana kadar bir kısmı banka olarak kullanılan binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

2011 yılının 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde gerçekleşerek büyük bir yıkım ve can kaybına neden olan Van depremlerinin ardından hasar gören binada yıkım çalışması hazırlıkları sürüyor.

Daha önce ismini de aldığı Emlak Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’na uzun yıllar ev sahipliği yapan yarım asırlık binanın miadını tamamlanmasıyla birlikte bir devir kapanıyor.