Yıllık olarak tonlarca bal üretimi yapılırken, bununla beraber öncelikle kadın çiftçiler olmak üzere çiftçilere farklı kalemlerde destekler veriliyor.

Van’da arıcılık ve bal üretimi hakkında Wanhaber’e konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Ülkenin bal üretiminin yaklaşık yüzde 2’lik bölümü Van’da üretiliyor” dedi.

“VAN’DA KAÇ KİŞİ BAL ÜRETİCİLİĞİ YAPIYOR?”

Desteklerle beraber Van Balını iyi seviyelere getirmeyi hedeflediklerini belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Arıcılığın devam etmesi ve üretimin artması için çiftçilerimizin yanındayız. Valiliğimizin ve bakanlığımızın sağlamış olduğu destekle çiftçilerimiz üretim konusunda daha iyi veriler elde ediyor. Şuanda bin civarında bal üreticisi işletmenimiz var.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Gevaş’taki çiftçilere destek olunduğunu belirten Görentaş, “Geçtiğimiz haftalarda 10 kadın çiftçimize ‘Pembe Maskeli Arıcılar Organik Bal Üretiyor’ projesi ile 25 kovandan toplamda 250 adet arılı kara kovan hibe edildi. Bu tür desteklerle organik Van balının üretimi için teşviklerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“YILLIK 2 BİN 200 TON BAL ÜRETİLİYOR”

Van balının tanıtımı için de çalışmalarının devam ettiğini ve en çok üretimin Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yapıldığını kaydeden Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Organik balımız zengin floraya sahip 2 bin 200 rakımlı yaylalarda üretiliyor. Mevcutta 176 bin kovanımız var. Bu kovanlarla yıllık 2 bin 200 tonun üzerinde bal üretimimiz oluyor. Bu veriler Van için iyi sayılır. 2024 yılında da 3 bin ton bal elde etmeyi hedefliyoruz. Daha fazla destekler sunarak organik bal üretimimizi arttıracağız. Bununla beraber Van Balımız için coğrafi işaret çalışmamız da devam ediyor” dedi.