Van’da 29 Haziran tarihinde start alan ve 7 Temmuz tarihine kadar sürecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında her gün onlarca etkinlik yapılırken, ünlü sanatçılar da konser veriyor.

Bu kapsamda Van’da bugün de ünlü bir sanatçı sahne alacak ve sevilen parçalarını seslendirecek.

Gün içerisinde sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Van, akşam saatlerinde ise ünlü sanatçıları ağırlıyor. Düzenlenen konserlerde sanatçılar, Vanlılara güzel anlar yaşatıyor.

Van’daki Festival 29 Haziran’da Oğuzhan Koç konseri ile başladı. Ardından Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini ve Fatma Turgut kentte konser düzenledi.

Bugünkü konserde sahne alacak sanatçı ise Merve Özbey olacak. Atatürk Kültür Parkı'nda saat 20:00’de yapılacak konser ile müzik şöleni devam edecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivalinin 6. durağı olan Van’da söyleşi, konser, film gösterimleri, tiyatro, opera, çocuk etkililikleri, fotoğraf yarışması ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar sürecek.