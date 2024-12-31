Van Büyükşehir Belediyesi, ticari araçlar için mobil hizmet başlattı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gelen talep doğrultusunda, şoför esnafının mağdur olmaması, iş ve işlemlerin aksamaması için kurulan mobil muayene ekibiyle esnafa yerinde uygunluk belgesi hizmeti verildiği bildirildi.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin, Özalp İlçesinde yaklaşık 75 araca hizmet sağlayarak yerinde muayenelerini yaptığı kaydedildi.

Şoför esnafının mağdur olmaması için ekiplerin, toplu taşıma araçlarının uygunluk belgesi iş ve işlemleri için önümüzdeki günlerde de farklı ilçelerde hizmet vereceği açıklandı.