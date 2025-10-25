Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli farkındalık faaliyetleri yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda HAK Arama Kurtarma ekipleri, minik öğrencilere afet bilinci kazandırmak amacıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi.



Etkinlikte öğrencilere deprem, yangın ve sel gibi muhtemel afet durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği basit ve anlaşılır bir dille anlatıldı. HAK Arama Kurtarma ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla çocuklara afet anında panik yapmadan güvenli davranışların önemi vurgulandı.

Daha sonra öğrencilerle birlikte "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılarak deprem anında nasıl korunmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Arama kurtarma personeli, miniklerin ilgisini çekmek amacıyla kullanılan ekipmanları tanıttı ve çocukların merak ettiği soruları yanıtladı.