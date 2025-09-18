Sürücüler, Van'daki trafik keşmekeşinde, normalde 10 dakika sürecek bir yolu bazen yarım saat, hatta kimi zaman 1 saatten fazla sürede ancak gidebiliyor. Özellikle çarşı merkezinde sıkışan trafik, sabah erken saatlerden itibaren başlayıp iş çıkışlarında içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Van’da trafik yoğunluğu her geçen gün artarken, toplu taşıma şoförleri şehir merkezindeki ulaşım sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Dar yollar, yetersiz duraklar ve düzensiz güzergahlar nedeniyle hem şoförler hem de yolcular zor anlar yaşıyor.

DEPOLAMA ALANI ÖNERİSİ

Şehir merkezine giren turizm ve ilçe araçlarının trafiği daha da sıkıştırdığını ifade eden sarı minibüs şoförleri; bu araçlar için depolama alanlarının oluşturulmasıyla beraber trafiğin bir nebze de olsa rahatlayabileceğini söylüyor. Hacıbekir ve Kampüs duraklarında araçlar sıra beklerken, hastane gibi yoğun bölgelerde ek seferlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran minibüsçüler, durakların yetersizliği ve işgalinin de ayrı bir sorun olduğunu dile getiriyor.

Çift şeritli yollarda araç parklarından kaynaklı uzun tek şeritli trafiğin oluştuğunu, bu durumun ise yolcu in-bin durumlarında minibüsleri yol ortasında durmaya zorladığını aktaran şoförler, zabıta denetimlerinin artırtılmasıyla beraber, trafik akışının bir nebze de olsa düzeltilebileceğini ifade ediyor.

Tek tip kıyafet uygulamasının şoför değişimi nedeniyle uygulanamadığını, asıl meselenin ise hem şoförlerin hem de yolcuların birbirlerine karşılıklı nezaket göstermeyi öğrenmesi olduğunu dile getiren şoförler, belediyenin bu sorunlara çözümler üretmesini bekliyor. Şoförler, aynı zamanda çoğu işyerinin dubalarla yolları işgal etmesinin de trafiği aksatan bir diğer neden olduğu görüşünde.

KOOPERATİF BAŞKANI DA TRAFİKTEN DERT YANIYOR

Van Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Güvenç ise, 7 durak üzerinden hizmet verdiklerini belirterek, trafik yoğunluğunun, durakların özel araçlar tarafından işgal edilmesi ve bozuk yolların ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

Güvenç, yaptığı açıklamada; “Van’daki trafik sorunlarının temelinde yoğunluk, durakların özel araçlarca işgali ve bozuk yollar var. Bazı işyerleri önünde bulunan duraklar sürekli işgal ediliyor; belediyeye şikayet etsek de yaptırımlar yetersiz. Dubalar kaldırılıyor, ama sorun çözülmüyor. Ciddi cezalar veya çekiciyle müdahale lazım. Ayrıca, otopark eksikliği ve yetersiz müdahaleler trafiği daha da kötüleştiriyor."