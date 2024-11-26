Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan ve İskele caddesinde seyir halinde iken yola beton döken beton mikserine Vanlılar tepki göstermişti.

Geçtiğimiz ay Van’a atanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Seyfullah Şağban, bu duruma kayıtsız kalmayarak, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve çevre kirliliğine sebebiyet veren firmaya cezai işlem uygulandığını açıkladı.

“ÇEVREYİ KORUMA, CEZALARLA DEĞİL DUYARLILIKLA MÜMKÜN OLACAK”

İl Müdürü Seyfullah Şağban, yaptığı paylaşımda; “Daha önce yaptığımız uyarılara rağmen gerekli önlemleri almaması sebebiyle mikserli beton taşıma aracının seyir halinde cadde üzerine beton dökerek çevre kirliliğine sebebiyet veren firmaya, Çevre Kanunu’nun 20. maddesi doğrultusunda cezai işlem uygulanmıştır. Çevremizi koruma, yalnızca denetim ve cezalarla değil, hepimizin duyarlılığı ile mümkün olacaktır” sözlerine yer verdi.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE HER BİRİMİZİN GÖREVİ”

Müdür Şağban, paylaşımın devamında; “Gördüğünüz çevre kirliliği ve olumsuzlukları bize bildirmenizi önemle rica ediyoruz. Duyarlı hemşerilerimizin desteğiyle daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için birlikte mücadele edelim. Çevre kirliliği ile mücadele her birimizin görevi…” ifadelerine yer verdi.