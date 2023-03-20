Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “20 Mart 2023 tarihinde Başkale ilçesinde jandarma sorumluluk sahasında bulunan bir mezarlık içerisine çuval bırakıldığı duyumunun alınması üzerine mezarlıkta arama faaliyeti icra edilmiş olup, yapılan aramada 5 kilo 618 gram metamfetamin ve 12 kilo 634 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.İHA