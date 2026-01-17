Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.40 sıralarında Van’ın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı.

Şehir Parkı (Feqiye Teyran Parkı) yanında meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı.

İddiaya göre, yan yoldan ana caddeye çıkmak isteyen araç ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.