Van’da ekmek fiyatları ile birlikte lahmacun fiyatlarına da çam geldi. Ekmek, çörek, simit, poğaça ile birlikte zamdan lahmacun ve kıymalı da etkilendi.

100 GRAM LAHMACUN 60 TL

Vanlıların severek tükettiği lahmacunun yeni fiyatı belirlendi. Yeni fiyat listesine göre 100 gram kıymalı 55 TL, 100 gram lahmacun ise 60 TL oldu. Zamlı tarife bazı işletmelerde uygulanmaya başlarken bazı işletmelerde ise eski tarife devam ediyor.

Ayrıca malzemenin müşteriye ait olduğu ve sadece yapımı fırıncıya ait olan lahmacun ve kıymalı yapılışına da zam geldi. Kıymalı ve lahmacun malzemesi müşteriye ait, işçilik ve hamur fırıncıya ait 60 gram hamur 5 TL iken yeni fiyatlandırmada 60 gram 7 TL’ye yükseldi.