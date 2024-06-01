Gevaş ilçesine bağlı Yanıkçay Mahallesi mevkiinde doğada kendiliğinden yetişen ve değişik yemeklerde kullanılan bitkileri toplamaya giden gruptan H.R. (46) ile M.E. (25) isimli 2 kişi, çıktıkları kayalıklardan düşerek mahsur kaldı.

A W217206 01

Bölgedekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD Van Müdürlüğü Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yürütülen titiz arama kurtarma çalışmalarının ardından 2 şahıs yaralı olarak bulundukları yerden çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

A W217206 04

A W217206 06

Kaynak: İHA