Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 90 bini aşkın cami ile uygun mekânlarda düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren camilere koşan çocuklar, Kur'an'ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kur'an-ı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatı (siyer) gibi derslerin işlendiği yaz Kur'an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaygın din eğitimi programları kapsamında ülke genelinde sürüyor.

1 Temmuz Pazartesi günü start alan Yaz Kur'an Kurslarına, yoğun bir katılım olurken, her sene binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur'an kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Her yaştan çocuğun katılım sağladığı ve 23 Ağustos'a kadar sürecek kurslar, her yıl olduğu gibi bu yılda Van'da büyük ilgi görüyor. Kentteki yüzlerce camide binlerce çocuğa Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler de öğretilirken, yaklaşık 2 ay sürecek kurslarda çocuklar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de buluşuyor.

Yaz Kur'an Kurslarında çocuklara, Kuran-ı Kerim'in yanı sıra Yüce Allah'ı, önderimiz ve rehberimiz Peygamber Efendimizi, hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi gösterme gibi konularda eğitimler veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra manevi değerler hakkında eğitilen çocuklar, camide keyifli vakitler geçiriyor. Çocuklarını camiye gönderen aileler ise onları geleceğe hazırlayan İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerine de teşekkür etti.

Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Kur'an-ı Kerim ve Dini Bilgilerin öğretildiği kurslar, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunarken, yaz Kur'an kursunun bu yıl yoğun ilgi görüyor. Gençlerin ortam öğrenmesine imkân hazırlayan Yatılı Yaz Kur'an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanıyor.

Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanında, öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenen programla aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle destekleniyor. Öğrencilerde sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi amaçlanan Yatılı yaz Kur'an kursları ülke genelinde olduğu gibi Van'da da büyük ilgi görüyor.