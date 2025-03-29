Van’da bayram arifesinde en yoğun yerlerden birisi de berber ve kuaförler. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan berber ve kuaförler bugün geç saatlere kadar, bazıları ise bayram sabahına kadar müşterilere hizmet verecek.

Van’da hizmet veren berber ve kuaförlerin yüzü bayram öncesinde gülüyor. Vatandaşlar tıraş olabilmek için sıraya girerken, daimi müşteriler ise randevu alarak tıraşa gidiyor.

“SON GÜN YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR”

Uzun yıllardır Van’da berberlik yapan Ferdi Bilek, “Ramazan Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için özellikle randevulu bir şekilde çalışıyoruz. Her ne kadar müşterilerimizi daha önce uyarmış olsak da klasik bir şekilde yine tıraşını son güne bırakanlar çok oldu. Durum böyle olunca ciddi anlamda yoğunluğumuz artıyor. Son birkaç günde sahura kadar çalıştık. Son gün de sabahlayabiliriz. Son 3 gündür mesaimiz daha da yoğunlaştı” dedi.

“RANDEVULU HİZMET VERİYORUZ”

Berber Mehmet Şen ise, “Son bir haftadır ciddi anlamda yoğunluğumuz var. Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluğumuz gece geç saatlere kadar devam ediyor. Bayram arifesinde yoğunluk daha fazla arttı. Mağduriyetlerin yaşanmaması için randevulu bir şekilde hizmet veriyoruz. Bununla beraber randevu almadan gelen müşterilerimize de her türlü imkanı sağlayıp yardımcı oluyoruz. Son güne bırakıldığı için ciddi anlamda talep var. Son gün yoğunluk devam ederse sabaha gider çalışabiliriz.” sözlerine yer verdi.