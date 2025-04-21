Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Standart Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, Van’da kuraklık son üç aylık verilerde ‘olağanüstü kurak’ olarak nitelendirildi.

Yayımlanan SPI haritasına göre kuraklık bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuraklık riski artış gösteriyor. Raporda aynı zamanda iklim değişikliği ve coğrafi faktörlerin de kuraklığı etkilediği belirtiliyor.

Meteoroloji tarafından 2023-2025 yılları için hazırlanan uzun vadeli kuraklık haritasında Van’ın yağış verileri normal seviyelerde seyrederken, son üç aylık dönemi kapsayan güncel harita verilerinde ise, bölgenin “olağanüstü kuraklık” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

MGM’nin analiz haritasına göre, Van’da son üç ayda yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasına göre önemli ölçüde düştü.

SPI kuraklık haritasına göre Van’da 2023-2025 uzun vadeli verilerde yağışlar normal seviyelerde seyretse de, son 3 ayda “olağanüstü kuraklık” tehlikesi ortaya çıktı, raporda Van ve kuraklık tehlikesi yaşayan bölgelerde yağışların ciddi şekilde azaldığı belirtiliyor.

Van’da yağışların yeteri seviyede olmaması nedeniyle uzmanlar da zaman zaman yaptıkları açıklamalarda Van Gölü’nün ve havzanın bu durumdan etkileneceğini belirtirken, beklenen yağışların olmaması durumunda kuraklığı tehlikesine işaret etmişti.