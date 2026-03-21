Van'da her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan İnci Kefali (Van Balığı) av yasağı için bu yıl da geri sayım başladı. Yasak süresince sıkı tedbirler uygulanacak.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve endemik tür olan inci kefali bu yıl da sıkı korunacak.

Av yasağının uygulandığı tarihler arasında tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan ve bu şekilde neslini sürdüren inci kefali, göç esnasında muhteşem bir görüntü oluşturuyor.

Çıplak gözle izlenebilen göç olayı binlerce turisti Van’a çekerken, balıkçılıktan da binlerce aile geçimini sağlıyor.

Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen de inci kefali kaçak acıların hedefi oluyor.

TOPLANTI YAPILDI

İnci kefalinin bu yıl da sıkı korunması için geçtiğimiz hafta toplantı yapılarak alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Yardımcısı Musa Göktaş başkanlığında, Van İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turgay Şişman, kurum teknik personelleri, kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla “İnci Kefali Av Yasağı Komisyon Toplantısı” gerçekleştirildi ve istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, inci kefali av yasağı sürecinde uygulanacak denetim ve koordinasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılarak komisyon kararları alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda inci kefali bu yıl sıkı şekilde korunacak ve kaçak avcılara fırsat verilmemeye çalışılacak.