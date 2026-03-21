Baharın gelişini ve doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bugün Edremit Kent Meydanı’nda kutlanacak.

Van Gölü’nün eşsiz manzarasına sahip Edremit Kent Meydanı, saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan resmi programla birlikte baharın gelişine tanıklık edecek. Kutlamalara; Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere, Van Milletvekilleri, il protokolü, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımı bekleniyor.

Kardeşlik ateşi Edremit’te yanacak

Program kapsamında geleneksel Nevruz ritüelleri bir kez daha hayat bulacak. Protokol üyeleri tarafından yakılacak olan Nevruz Ateşi, barış ve kardeşlik mesajlarıyla harlanacak. Katılımcıların ateş üzerinden atlayarak baharı selamlayacağı etkinlikte, geleneksel gösterilerde yapılacak.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, tüm Van halkını bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içerisinde bayramı kutlamaya davet etti.