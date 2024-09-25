Geçmişe Yolculuk Yapan Kuaför

Eren, iş yerinde çaldığı taş plaklarla, Türk müziğinin önemli anlarını yaşatmayı hedefliyor ve babasının hatırasını da bu şekilde yaşatmayı amaçlıyor.İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi’ndeki kuaför dükkanında, unutulmuş taş plaklardan yayılan melodilerle müşterilerini geçmişe götüren Eren, bu müziklerle nostaljiyi yeniden canlandırıyor. Gelişen teknolojiye rağmen, müzikseverlerin bu eşsiz deneyime olan ilgisi dikkat çekiyor ve Eren, tıraş olmaya gelenleri taş plaktan çalınan müzikle karşılıyor.

Nostalji ve Müşteri Memnuniyeti

Eren, nostaljik bir atmosfer yaratmak için taş plakları dükkanında bulundurmayı tercih ettiğini ifade ederek, eski müziklerin hatıraları canlandırma gücünü vurguluyor. Babası 1968 yılında bu taş plakları İstanbul'dan almış ve Eren, bu mirası yaşatarak geçmişe özlem duyan müşterilerine ayrı bir keyif sunuyor.

35-50 Yaş Grubu İlgisi

Müşterilerin en çok 35-50 yaş aralığındaki bireylerin taş plaklara ilgi gösterdiğini belirten Eren, bu yaş grubunun eski müziğin anlamını daha iyi kavradığını düşünüyor. Taş plakların sunduğu nostaljik atmosfer, kuaför dükkanına ayrı bir değer katıyor ve bu sayede Eren, büyük bir farkındalık yaratıyor.

Müşterilerin Anıları Canlanıyor

Müşterilerden Servet Özkan, tıraş olurken taş plaktan müzik dinlemenin kendisine eski günlerini hatırlattığını belirtiyor. Özkan, geçmişte de bu plakları dinlediğini ve eski sanatçıların eserlerinin anlamının günümüzde farklı bir yer tuttuğunu ifade ederek, bu deneyimin kendisi için ne denli özel olduğunu dile getiriyor.