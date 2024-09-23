Beyin Cerrahisi Uzmanlarından Eşsiz Eğitim Programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi" programı, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalar sunarak cerrahların becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Koyun Kafatası Üzerinde Ameliyat Teknikleri

Etkinliğin son gününde asistan doktorlar, uzman cerrahların rehberliğinde 50 adet koyun kafatası ve omurgası üzerinde gerçek ameliyat tekniklerini öğrenme fırsatı buldular. Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, kursun en önemli özelliğinin, katılımcılara hem teorik bilgiler hem de pratiğin bir arada sunulması olduğunu vurguladı.

Eğitimde Kadavra Kullanımının Önemi

Kurs boyunca, kadavra üzerinde yapılan uygulamaların eğitim açısından çok daha anlamlı olduğunu belirten Aycan, asistanların beyin zarına zarar vermeden işlem yapmayı öğrenmelerinin önemini ifade etti. Koyun kafataslarının insan kafatasına yakın özelliklere sahip olması, bu eğitimin etkisini artırdı ve katılımcılara pratik beceriler kazandırdı.

Geniş Katılım ve Uluslararası İş Birliği

Türk Nöroşirürji Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, birçok farklı şehirden gelen beyin cerrahları ve Azerbaycan'dan katılan uzmanlar, alanlarında tecrübelerini paylaştı. Derneğin Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı Volkan Etuş, bu tür eğitimlerin uluslararası iş birliği için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Asistanlardan Gelen Olumlu Yorumlar

Kursu değerlendiren asistan doktorlar, eğitimdeki uygulamaların kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı. Göztepe Hastanesi'nden İrem Nur Altun, koyun kafatası üzerinde yapılan çalışmaların çok değerli bilgiler sunduğunu belirtirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Şeyma Ürkmez de etkinliğin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade etti.