Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 2025 yılı ilk yarısına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Ocak-Haziran 2025 döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,9 oranında artarak 691 bin 893 adede ulaştı.

Verilere göre, Van’da 2025 yılının ilk 6 ayında 4 bin 412 konut satışı gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 3 bin 435 olarak kaydedilmişti. Buna göre Van’da Ocak-Haziran döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 oranında artış gösterdi.

Van’da konut satışlarındaki yükselişe göre bölgede gayrimenkul piyasası önceki yıla göre hareketlilik kazandı. Aynı zamanda, Van’da konut satışındaki yükseliş, Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti.

2025 yılında Van’da en fazla konut satışı Mayıs ayında gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre en fazla artış ise Nisan ayında oldu.

Van’da konut satış verileri ve bir önceki yıla göre artış oranları ise şu şekilde oldu;

Ocak 2024: 557 | 2025: 721 | Artış yüzde 29,4. Şubat 2024: 620 | 2025: 722 | Artış yüzde 16,5. Mart 2024: 589 | 2025: 703 | Artış yüzde 19,4. Nisan 2024: 449 | 2025: 766 | Artış yüzde 70,6. Mayıs 2024: 701 | 2025: 779 | Artış yüzde 11,1. Haziran 2024: 519 | 2025: 712 | Artış yüzde 37,2.