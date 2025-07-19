Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayında kurulan ve kapanan şirket verilerine göre Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 7 bin 330 oldu. Bu dönemde ülke genelinde kurulan kooperatif sayısı 135, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 124 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde Haziran 2025’te 2 bin 93 şirket, 146 kooperatif ise tasfiye edildi. Bu dönemde Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı 2 bin 569, kapanan kooperatif sayısı 83, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 223 olarak raporlandı.

VAN’DA 2025 HAZİRAN AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan rapora göre Van’da 2025 yılı Haziran ayında 45 şirket, 1 kooperatif ve 11 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van'da 2025 Haziran'da kurulan şirket sayısında, 2024 Haziran'a göre yüzde 66,67’lik artış oldu.

Van’da 7 şirket ve 3 kooperatifin tasfiye edildiği bu dönemde, 3 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

Van’da 2024 yılı Haziran ayında 27 şirket, 2 kooperatif ve 15 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 8 şirket, 3 kooperatif tasfiye edilmişti. Bu dönemde 3 şirket, 2 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.