Yaklaşık 25 yıl aranın ardından yeniden Trendyol 1. Ligine yükselen Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken yeni transferlerin performansları da merakla beklenmeye başlandı.

Özellikle yabancı transferleri ile dikkat çeken Van Spor’da gözler yapılacak olan yeni transferlere çevrildi. Van Spor FK Başkanı Erol Temel, süper ligden de futbolcu transfer etmek istediklerini söyleyerek taraftarları heyecanlandırdı.

YENİ İSİMLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Vanspor’un önemli transferleri arasında gösterilen Benito Ramirez ile Lucas Henrique da Silva Kayseri’ye gelerek çalışmalara başladı.

Vanspor FK, İspanya Laliga ligi ekiplerinden Las Palmas forması giyen Sol Bek/Kanat Benito Ramirez ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Portekiz Ligi ekiplerinden Farense forması giyen stoper Lucas Henrique da Silva ile de 1 yıllık anlaşmaya varılmıştı.

Her iki yabancı futbolcu, Kayseri Erciyes’te çalışmalara başladı.