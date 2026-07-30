Van'da 3 bin 200 metrede saklı eşsiz doğa harikası

Vanspor FK ilk hazırlık maçını yaptı

Vansporlu futbolcu İspanya'ya transfer oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Vanspor yönetimine şok karar! Başkan Şahin Aslan görevden alındı!

Van'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Vanspor yönetimine şok karar! Başkan Şahin Aslan görevden alındı!

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 101,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 111,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.