Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,0 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,9 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,8 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.