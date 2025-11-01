Türk Kızılay Van-Edremit Şubesi’nde Kızılay Haftası, Bugün Edremit Kent Meydanı’nda kutlandı.

Kızılay Haftası kapsamında pamuk şekeri dağıtımı, çocuk etkinlikleri ve zeka oyunlarının düzenlendiği programın detaylarından bahseden Türk Kızılay Derneği Van Edremit ilçe Şube Başkanı Rahmi Başak, “Kızılay Haftası’nı sadece bir kutlama değil, toplumsal dayanışmanın bir yansıması olarak görüyoruz. Bu güzel günde bizlerle olan tüm kurum temsilcilerine ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

Programa, Türk Kızılay Van İl Merkezi, Muradiye, Gevaş ve Erciş Şubeleri de destek verirken, Yeşilay iş birliğiyle farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca Edremit Müftülüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi yetkilileri de katılarak dayanışmaya ortak oldu.