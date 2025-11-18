Van’ın Tuşba ilçesinde bir vatandaşın evinde izinsiz şekilde kızıl şahin bulundurduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Koruma altına alınan kuş rehabilitasyon merkezine teslim edilirken, ilgili kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'nde bir vatandaşın evinde izinsiz kızıl şahin bulundurduğu ihbarı üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Park (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte harekete geçti.

Jandarma, DKMP ekipleri ile birlikte adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kızıl şahin muhafaza altına alınarak tedavisi ve bakımı için DKMP ekiplerine teslim edildi.

Şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.