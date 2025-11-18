Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Van’da bugün ve yarın hava puslu olacak. Van merkez ve çevre ilçelerinin tamamında etkili olacak pusla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. Bazı ilçelerde sıcaklıkların sıfırın altında -7 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Van’da rüzgarın ise doğu ve kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Puslu havanın çarşamba gününden itibaren etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün ve yarın hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

18 Kasım Salı: Pus -4/13 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -2/15 C

Başkale;

18 Kasım Salı: Pus -3/8 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -3/9 C

Çaldıran;

18 Kasım Salı: Pus -5/9 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -4/10 C

Çatak;

18 Kasım Salı: Pus -7/11 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -6/12 C

Edremit;

18 Kasım Salı: Pus 0/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus 1/12 C

Erciş;

18 Kasım Salı: Pus -1/10 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -1/11 C

Gevaş;

18 Kasım Salı: Pus -1/9 C

19 Kasım Çarşamba: Pus 1/9 C

Gürpınar;

18 Kasım Salı: Pus -3/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -2/13 C

İpekyolu;

18 Kasım Salı: Pus 0/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus 1/12 C

Muradiye;

18 Kasım Salı: Pus 0/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus 0/14 C

Özalp;

18 Kasım Salı: Pus -4/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -5/13 C

Saray;

18 Kasım Salı: Pus -2/11 C

19 Kasım Çarşamba: Pus -2/12 C

Tuşba;

18 Kasım Salı: Pus 0/12 C

19 Kasım Çarşamba: Pus 1/12 C