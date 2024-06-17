Bahçesaray'a 11 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi ve bağlı Düzbaşı Mezrası'nın sulama ihtiyacını karşılayan sulama kanalı, kışın inen çığın altında kaldı. Havaların ısınmasıyla çığın kapattığı kanaldan mahalleye su gelmeyince, bölgede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çalışma başlattı. Buz kütlelerine dönüşen çığların temizlenmesi için kazma ve küreklerle 3 gündür çalışma yapan vatandaşlar, çığın kapattığı su kanalına ulaştı.

Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, çığ nedeniyle kapanan su kanalını açmak için mahalle sakinleriyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kışın inen çığın kapattığı sulama kanalımız tahrip olmuş. Mahallemiz ve bağlı bir mezranın sulama suyu bu kanaldan geçiyordu. Arazilerimizi sulayamıyoruz. 3 gündür kazma ve küreklerle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çığ altında kalan kanalı bulduk. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.