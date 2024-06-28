Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Van, Haziran ayının son haftasında iki mevsimi bir arada yaşıyor. Van merkezde ve rakımı düşük bölgelerde yaz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirirken, Ban-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde metrelerce yüksekliğe sahip kar kütleleri kış manzarası oluşturuyor.

Ziya Türk, "Şu an Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'ndeyiz. Haziran ayının son haftasındayız. Gördüğünüz gibi insan boyunda kar var. Van'da bu sene baharda yağışlar bol oldu. Kıştan kalan karın üzerine baharda yağan kar eklenincw Haziran sonu belki de Temmuz'a kadar sarkacak. Belki de gelecek kışın karı bu karın üzerine yağacak. Yağışların baharda çok olması tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlar için büyük bir nimet.

Dünya kuraklık yaşarken Van'da Haziran'ın son haftasında karın olması, bölgenin susuzluk çekmemesi önemli. Van bu anlamda Türkiye'de yaşanan iklimlerin bir çoğunu aynı anda yaşıyor. İnsanlar sahile gitti, göle girdi, denize girdi sahilin keyfini yaşadı ancak 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kış mevsimi var şu anda Va'nda iki mevsim yaşanıyor bir arada" dedi.