Kar yağışı sonrası Van’da soğuk havaların da etkisiyle bazı kaldırımların donması, engelli bireylere sıkıntı yaşatıyor.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara ile Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mail Tam, açıklamalarda bulunarak kış aylarında engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

“ENGELLİ BİREYLER KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ZORLUKLARA KATLANIYOR”

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara, kış şartlarının engelli bireyler için hayatı daha da zorlaştırdığını belirterek, “Malum kış ayındayız. Zaten engelli bireyler için hayat başlı başına zorken, kar yağışıyla birlikte bu zorluklar katlanıyor. Özellikle özel aracı olmayan engelli arkadaşlarımız toplu taşıma araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Şehir merkezine çıkamayan engelli bireyler evlerine mahkum kalıyor” dedi.

“ENGELLİLER UNUTULMAMALI”

Kar temizliği çalışmalarında engelli bireylerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Baykara, rampaların sadece engelliler için değil, bebek arabası kullanan anneler, yaşlılar ve tüm vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi. Baykara, “Belediyelerin hem kaldırımları hem de rampaları titizlikle temizlemesi, buzlanmaya karşı önlem alması gerekiyor. Engelli bireylerin düşüp daha büyük sağlık sorunları yaşamaması için bu hayati öneme sahip.” diye konuştu.

“RAMPALARIN ÖNÜ KAR VE SUYLA KAPANIYOR”

Yaşadıkları sorunlara değinen Baykara, “Kaldırımlar temizlendiğinde rampaların önünde göletler ve kar kütleleri kalabiliyor. Cumhuriyet Caddesi’nde kullanılan kaldırım kaymayı bir nebze azaltıyor ancak görme engelliler için yapılan sarı şeritlerin araları kar veya buz dolduğunda sağlam vatandaşlar bile düşebiliyor. Belediyelerin temizlik yaparken buna özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ZORLUK YAŞIYORUZ”

Öte yandan Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mail Tam da kar yağışı sonrası benzer sorunlarla karşılaştıklarını kaydetti. Sarı bantların kar ve buzla dolması durumunda ciddi zorluklar yaşadıklarını belirten Başkan Mail Tam, “Rampalarda, iniş ve çıkışlarda buzlanma ve kar kütleleri varsa sıkıntılar yaşanıyor. Kış şartları hayatı bizim için daha da zorlaştırıyor” dedi.