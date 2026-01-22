Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’da son dönemde artan kira fiyatlarının ciddi bir barınma sorununa yol açtığını vurguladı. Göçle birlikte konut stoklarının eridiğini ifade eden Özdek, memur, emekli ve asgari ücretli vatandaşların artan kiralar karşısında gelir-gider dengesini sağlayamaz hale geldiğini ifade etti.

“VAN KİRA ORANLARININ YÜKSELDİĞİ İLLERDEN BİRİ”

Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Özdek, imar düzenlemelerinin konut üretimini kısıtladığını belirterek, barınma sorununun çözümü için yeni konut alanlarının açılması gerektiğini ifade etti.

Özdek, “Son dönemde memur, emekli ve asgari ücrete yapılan zamların ardından kira artışları da kaçınılmaz hale geldi. Ancak gelinen noktada gelir-gider dengesi bozulmuş durumda. Ne yazık ki Van da kira oranlarının en hızlı yükseldiği illerden biri oldu. Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nin uç illerinden biri olmasına rağmen son yıllarda çok ciddi bir göç alıyor ve yaklaşık 7–8 ilden sürekli göç alan bir il haline geldik. Bu plansız göçle birlikte mevcut konut stoklarında ciddi bir erime yaşanıyor. Göç arttıkça barınma sorunu daha da görünür hale geliyor.” dedi.

“VAN’IN İMARSAL AÇIDAN ÖNÜNÜN AÇILMASI LAZIM”

Özdek, Van’da son dönemde konut kiralarında yaşanan artışın arz-talep dengesizliğinden kaynaklandığını belirterek, emekliler, asgari ücretliler, memurlar ve öğrencilerin ev bulmakta zorlandığını, barınma sorununun günlük hayatın bir parçası haline geldiğini dile getirdi.

Van’da yaşanan sorunun en önemli nedenlerinden birinin imarla alakalı olduğunu ifade eden Özdek, “Yetersiz imar planları yeni konut üretimini engellerken, bu durum kiraların sürekli artmasına yol açıyor. Van’ın imarsal açıdan önünün açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Bakanlık düzeyinde adım atılması gerekiyor.

Van’da mekânsal sorunlar giderek derinleşirken, kiralar neredeyse batı illeriyle yarışır hale geldi. Oysa Van, ekonomik olarak kalkınmış bir il değil, işsizliğin yüksek olduğu, tarım ve hayvancılığın gerilediği kentte artan yaşam maliyetleri dar gelirli vatandaşları daha da zorluyor.” şeklinde konuştu.

Van’da asgari ücretle geçinenlerin sayısının fazla olduğunu aktaran Özdek, “Dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmak artık hayal. Yükselen kiralar, barınma sorununu geçim sıkıntısıyla birleştirerek kentte yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor ve acil çözümleri zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.