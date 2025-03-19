VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (20.03.2025) Van’ın 7 ilçesine bağlı bazı mahallede enerji kesintisi yaşanacak.

Elektrik kesintilerinden Tuşba, Erciş, Muradiye, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray ilçelerindeki bazı mahallelerin etkileneceği açıklandı.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Seyrantepe Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 13.00 saatleri arasında; Çelebibağı ve Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE:

13.00 – 17.00 saatleri arasında; Hafiziye Mahallesi, Çarşı İçi Demirciler ve Akkoyun Sokakları ile Şehit Kerim Caddesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sırmalı ve Sugeldi Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aksorguç, Çubuklu, Dorutay, Seydibey, Aşağıakçagül, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Damlacık, Dönerdere, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.