31 Mart yerel seçimlerin sonuçlanması ardından Van’da kazanan Mahalle Muhtarları merak konusu oldu. İşte kazanan muhtarlar…

  • İstasyon Mahallesi Muhtarı: Feyat Karakoç
  • Şerefiye Mahallesi Muhtarı:  Mehmet Turan İnan
  • Valimitatbey Mahalle Muhtarı: Hüseyin Şafak
  • Hatuniye Mahalle Muhtarı: Turgut Külay
  • Ali Paşa Mahallesi: Yunus Dilmaç
  • Hafıziye Mahallesi Muhtarı: Bayram Sönük 
  • Cevdet Paşa Mahalle Muhtarı: Yılmaz Koçak
  • Halilağa Mahallesi Muhtarı: Mehmet Ogün
  • Selimbey Mahallesi Muhtarı: Ömer Çelik
  • Bostaniçi Mahalle Muhtarı: Hasan Güngörmez
  • Van Yeni Mahalle Muhtarı: Azmi Alıcı
  • Kalecik Mahalle Muhtarı: Cuma Kızıltaş
  • Akköprü Mahalle Muhtarı: Ali Gençer
  • Van Cumhuriyet Mahallesi: Leyla Tanrıtanır
  • Bahçivan Mahallesi Muhtarı: Nurten Sağlam
  • Hacıbekir Mahallesi Muhtarı: Metin Abi
  • Abdurrahman Gazi Mahallesi Muhtarı: Gürdal Akyürek
  • Eminpaşa Mahalle Muhtarı: Mesut Irmak
  • Seyit Fehim Mahallesi Muhtarı: Zeki Aslan
  • Van Serhat Mahallesi Muhtarı: idris Aydın
Kaynak: Vanlınihathoca