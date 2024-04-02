31 Mart yerel seçimlerin sonuçlanması ardından Van’da kazanan Mahalle Muhtarları merak konusu oldu. İşte kazanan muhtarlar…
- İstasyon Mahallesi Muhtarı: Feyat Karakoç
- Şerefiye Mahallesi Muhtarı: Mehmet Turan İnan
- Valimitatbey Mahalle Muhtarı: Hüseyin Şafak
- Hatuniye Mahalle Muhtarı: Turgut Külay
- Ali Paşa Mahallesi: Yunus Dilmaç
- Hafıziye Mahallesi Muhtarı: Bayram Sönük
- Cevdet Paşa Mahalle Muhtarı: Yılmaz Koçak
- Halilağa Mahallesi Muhtarı: Mehmet Ogün
- Selimbey Mahallesi Muhtarı: Ömer Çelik
- Bostaniçi Mahalle Muhtarı: Hasan Güngörmez
- Van Yeni Mahalle Muhtarı: Azmi Alıcı
- Kalecik Mahalle Muhtarı: Cuma Kızıltaş
- Akköprü Mahalle Muhtarı: Ali Gençer
- Van Cumhuriyet Mahallesi: Leyla Tanrıtanır
- Bahçivan Mahallesi Muhtarı: Nurten Sağlam
- Hacıbekir Mahallesi Muhtarı: Metin Abi
- Abdurrahman Gazi Mahallesi Muhtarı: Gürdal Akyürek
- Eminpaşa Mahalle Muhtarı: Mesut Irmak
- Seyit Fehim Mahallesi Muhtarı: Zeki Aslan
- Van Serhat Mahallesi Muhtarı: idris Aydın
Kaynak: Vanlınihathoca