Bahçesaray ilçesi kırsal Cevizbelen Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan ve 2 gün önce kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan için yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Arslan'ın bulunması için 20 kişiden oluşan itfaiye ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da katıldı. 15 Haziran'da saat 16.00'dan itibaren kayıp olan Aslan'ın bulunması için hayvanların otlatıldığı yaylada her yer didik didik arandı. Dün saat 19.00'a kadar herhangi bir ize rastlanılmayınca ekipler çalışmalara ara verdi. Arazide uyuyakalan ve daha sonra yol güzergahını şaşırdığı öğrenilen Aslan, dün saat 21.00 sıralarında kendiliğinden evine döndü.

Kaynak: DHA