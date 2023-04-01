Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meteorolojik uyarılar doğrultusunda kar yağışı öncesi kent sakinlerinin mağdur olmaması için tüm tedbirler alındı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için kırsal mahallelerde çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yüzlerce araç ve personelle ana cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, yaya yolu ve kaldırımlarda mini loderlerle, ana caddelerde ise iş makineleriyle çalışıyor.AA