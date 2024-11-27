Van’da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de yer yer etkili olan kar yağışı şehir içinde ulaşımı etkilerken, şehirlerarası ulaşımda da aksamalara sebep oldu.

Sabah saatlerinde bazı uçaklar Van’a inerken, yağışlara bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesinin ardından bazı uçuşlar da iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre; bugün Çukurova – Van ve İstanbul – Van olmak üzere 2 uçuş iptal edilirken, Ankara uçağı ise Diyarbakır’a yönlendirildi.

Kar yağışının gece saatlerine kadar Van’da etkisini sürdürmesi bekleniyor.