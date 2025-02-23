Üç gündür aralıklarla süren kardan dolayı kapanan 560 mahalle yolundan 506'sı Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Kalan 19 mahalle ile 35 mezra yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, kent merkezinde de kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin düşmesiyle bazı sürücüler güçlükle ilerleyebildi, Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptı.