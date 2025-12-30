Her hafta farklı bölgeleri ziyaret ederek Van'ın tanıtımına katkı sunan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta ziyaret edecekleri Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı planlandı. Yoğun kar yağışından dolayı yol ulaşıma kapanınca bir hafta hazırlık yapan doğa severler rotayı Van merkezde bulunan Toprakkale bölgesine çevirdiler. Kar yağışı altında Toprakkale bölgesinde bulunan ormanlık alanda yürüyüş yapan doğaseverler, Van'da orman yok diyenlere çektikleri video ve fotoğraflarla cevap verdi.

"1980-82 yıllarında bu ormanın dikilmesinde emeği olanlardan birisi de benim"

Gezile ilgili bilgi veren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, "Van'da ormanın olmadığını söylüyorlardı. Buyurun size orman. 1980-82 yıllarında bu ormanın dikilmesinde emeği olanlardan birisi de benim. Burası Atatürk Hatıra Ormanı. Van Toprakkale'de bulunmaktadır. Bugün normalde Norduz bölgesi Kelespi Dağı'na gidecekti Kırgeçit'te kardan dolayı yollar kapandı. Hava muhalefeti nedeniyle bugün buraya geldik. Sanki bugün daha iyi oldu gibi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

"Van’da orman yoktur diyenlere buyurun size orman"

Programlarının Gürpınar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı olduğunu ifade eden Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugünkü rotamız normalde Gürpınar Kelespi Dağı olacaktı. Fakat yol kapalı olduğu için biz de rotamızı Toprakkale'ye çevirdik. ‘Van’da orman yoktur’ diyenlere buyurun size orman hem de nasıl bir orman? Bilmeyenler Vadi Doğa Spor Kulübü'nü takip edebilirler ve ormanları gezdirmek bizim görevimiz olsun. Ama her şeyden önce hem ormanlarımızı hem doğamızı güzel bir şekilde koruyalım. Doğanın ve ormanın bize ihtiyacı yok. Ama bizim hem doğaya hem ormana ihtiyacımız var. Lütfen, doğadaki canlılara saygı gösterelim ve tarihi yapıları lütfen hazine diye yok etmeyelim" dedi.

Her zaman B planının olması gerektiğini ifade eden Demez, "Kulüpte kahvaltımızı yaptıktan sonra hareket ederek. Sıhke Göleti’ne kadar yürüdük. O bölgede bulunan hatıra ormanı alanını gezdikten sonra Toprakkale zirvesine çıktık. Burayı gezdikten sonra seyir tepesi ve son olarak Akköprü tarafından inişimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimize 14 kişilik bir ekip katılmıştı. Katılan bütün dostlarımızı cani gönülden kutluyoruz. Van'da orman var mı diyenlere görsellerde görüldüğü gibi ormanlarımız, yaylalarımız, derelerimiz, dağlarımız ve kanyonlarımız fazlasıyla bulunmaktadır. Burada bilmeyenler Van bölgesini gezmemiştir. Doğaya gittiğinizde lütfen doğadaki canlılara, varlıklara saygı gösterelim" diye konuştu.