Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda vakit geçirmeleri için sorumluluk alanında bulunan 27 parkta düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar haftanın yedi günü kesintisiz bir şekilde devam ederken, özellikle hafta sonları ve geceleri bazı piknikçiler tarafından gelişigüzel bırakılan çöpler parklarda kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Kötü görüntülerin önüne geçmek ve vatandaşların daha temiz alanlarda vakit geçirmeleri için Van Büyükşehir Belediyesi personel vardiya sayılarını ve saha taramalarını arttırdı. Alanlardaki hijyeni sağlama adına titiz bir çalışma yürüten ekipler, saha çalışmalarında günübirlik piknikçileri de uyarıyor.

Belediye yetkilileri, parklarda temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü ancak bazı vatandaşların çöplerini çöp kutularına atmak yerine gelişi güzel çevreye bırakmalarından dolayı ekiplerin zorlandığını söyledi. Vatandaşların temizlik yapan ekiplere karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten yetkililer, "Parklar hepimizindir. Biz temiz bulmak istiyorsak bizden sonrakine de temiz bırakmalıyız. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranmasını ve çöplerini mutlaka çöp kutularına bırakmalarını rica ediyoruz" dediler.