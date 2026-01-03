Van’da geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve hafta içi de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hafta içi okullara ara verilmek durumunda kalınan Van’da yoğun kar yağışından dolayı yüzlerce yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Dün 625 yerleşim yerinin kapalı olduğu Van’da ekiplerin yaptığı çalışmalarla yüzlerce yol yeniden ulaşıma açıldı ve an itibariyle kapalı yerleşim yeri sayısı 217’ye düştü.

Yapılan açıklamaya göre; Bahçesaray ilçesinde 53, Başkale ilçesinde 6, Çaldıran ilçesinde 17, Çatak ilçesinde 63, Erciş ilçesinde 30, Gevaş ilçesinde 15, Gürpınar ilçesinde 20, İpekyolu ilçesinde 1, Saray ilçesinde 5 ve Tuşba ilçesinde de 7 olmak üzere toplam 217 yerleşim yerinin yolu kapalı bulunuyor. Ekipler, kapalı bulunan yerleşim yeri yollarını açmak için yoğun bir mesai sürdürüyor.